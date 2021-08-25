Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.249-1,42BIST SINAİ2.531-0,77BIST GIDA, İÇECEK1.939-0,82BIST TEKSTIL, DERİ985-1,67BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.249
|-1,42
|BIST SINAİ
|2.531
|-0,77
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.939
|-0,82
|BIST TEKSTIL, DERİ
|985
|-1,67
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.520
|-1,16
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.957
|-0,87
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.680
|-0,98
|BIST METAL ANA
|5.285
|-0,41
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.598
|-0,83
|BIST MADENCİLİK
|1.510
|-1,11
|BIST HİZMETLER
|1.189
|-1,01
|BIST ELEKTRİK
|87
|0,16
|BIST ULAŞTIRMA
|1.681
|-1,92
|BIST TURİZM
|310
|-0,55
|BIST TİCARET
|3.439
|-0,81
|BIST İLETİŞİM
|401
|-1,48
|BIST SPOR
|1.118
|0,28
|BIST İNŞAAT
|1.936
|-1,67
|BIST MALİ
|1.415
|-0,91
|BIST BANKA
|1.316
|-0,45
|BIST SİGORTA
|5.315
|-0,81
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|940
|-1,47
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.241
|-1,37
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|615
|-0,75
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.864
|-1,09
|BIST TEKNOLOJİ
|1.906
|-0,43
|BIST BİLİŞİM
|898
|-1,25
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.017
|-1,65
|BIST LİKİT BANKA
|1.147
|-0,53
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.687
|-0,91
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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