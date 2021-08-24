Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.310-0,23BIST SINAİ2.551-0,12BIST GIDA, İÇECEK1.9550,81BIST TEKSTIL, DERİ1.0020,70BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.310
|-0,23
|BIST SINAİ
|2.551
|-0,12
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.955
|0,81
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.002
|0,70
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.538
|0,00
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.974
|0,00
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.697
|-0,63
|BIST METAL ANA
|5.306
|-0,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.628
|-0,68
|BIST MADENCİLİK
|1.527
|-0,72
|BIST HİZMETLER
|1.201
|1,48
|BIST ELEKTRİK
|87
|-0,12
|BIST ULAŞTIRMA
|1.714
|2,55
|BIST TURİZM
|312
|3,86
|BIST TİCARET
|3.467
|1,20
|BIST İLETİŞİM
|407
|2,22
|BIST SPOR
|1.115
|-1,95
|BIST İNŞAAT
|1.969
|3,59
|BIST MALİ
|1.428
|0,25
|BIST BANKA
|1.322
|0,07
|BIST SİGORTA
|5.358
|0,37
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|955
|-0,22
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.258
|0,50
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|620
|0,06
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.918
|-0,17
|BIST TEKNOLOJİ
|1.914
|-0,34
|BIST BİLİŞİM
|910
|-0,84
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.034
|-0,98
|BIST LİKİT BANKA
|1.153
|0,07
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.702
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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