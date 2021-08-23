Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.3200,09BIST SINAİ2.5540,35BIST GIDA, İÇECEK1.9390,32BIST TEKSTIL, DERİ9950,36BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.320
|0,09
|BIST SINAİ
|2.554
|0,35
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.939
|0,32
|BIST TEKSTIL, DERİ
|995
|0,36
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.538
|1,18
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.974
|0,60
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.708
|0,86
|BIST METAL ANA
|5.308
|-0,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.653
|0,29
|BIST MADENCİLİK
|1.538
|0,67
|BIST HİZMETLER
|1.184
|1,01
|BIST ELEKTRİK
|87
|1,39
|BIST ULAŞTIRMA
|1.671
|1,82
|BIST TURİZM
|300
|4,01
|BIST TİCARET
|3.426
|0,97
|BIST İLETİŞİM
|398
|-0,03
|BIST SPOR
|1.137
|0,55
|BIST İNŞAAT
|1.900
|2,26
|BIST MALİ
|1.424
|1,93
|BIST BANKA
|1.321
|1,60
|BIST SİGORTA
|5.338
|1,10
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|957
|1,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.252
|2,33
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|620
|2,05
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.927
|0,59
|BIST TEKNOLOJİ
|1.921
|0,51
|BIST BİLİŞİM
|917
|-0,50
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.044
|-0,52
|BIST LİKİT BANKA
|1.152
|1,58
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.702
|1,27
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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