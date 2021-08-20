Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.316-0,16BIST SINAİ2.5450,01BIST GIDA, İÇECEK1.9330,02BIST TEKSTIL, DERİ991-0,02BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.316
|-0,16
|BIST SINAİ
|2.545
|0,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.933
|0,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|991
|-0,02
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.520
|-0,46
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.962
|0,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.693
|0,22
|BIST METAL ANA
|5.309
|-0,13
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.642
|-0,39
|BIST MADENCİLİK
|1.528
|2,13
|BIST HİZMETLER
|1.172
|0,63
|BIST ELEKTRİK
|86
|0,67
|BIST ULAŞTIRMA
|1.641
|0,37
|BIST TURİZM
|289
|-0,46
|BIST TİCARET
|3.393
|0,18
|BIST İLETİŞİM
|399
|1,73
|BIST SPOR
|1.131
|1,05
|BIST İNŞAAT
|1.858
|0,00
|BIST MALİ
|1.397
|0,34
|BIST BANKA
|1.300
|0,45
|BIST SİGORTA
|5.280
|-0,46
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|947
|0,47
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.224
|0,22
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|607
|0,77
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.898
|-0,90
|BIST TEKNOLOJİ
|1.911
|0,43
|BIST BİLİŞİM
|922
|0,23
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.049
|0,19
|BIST LİKİT BANKA
|1.134
|0,38
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.680
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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