Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.3230,84BIST SINAİ2.544-0,93BIST GIDA, İÇECEK1.933-0,38BIST TEKSTIL, DERİ991-0,44BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.323
|0,84
|BIST SINAİ
|2.544
|-0,93
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.933
|-0,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|991
|-0,44
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.527
|0,05
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.961
|-0,88
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.689
|-1,42
|BIST METAL ANA
|5.316
|-2,10
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.656
|-0,52
|BIST MADENCİLİK
|1.496
|2,56
|BIST HİZMETLER
|1.165
|0,55
|BIST ELEKTRİK
|85
|-0,60
|BIST ULAŞTIRMA
|1.635
|-0,08
|BIST TURİZM
|290
|0,29
|BIST TİCARET
|3.387
|1,17
|BIST İLETİŞİM
|392
|-0,23
|BIST SPOR
|1.119
|1,86
|BIST İNŞAAT
|1.858
|1,78
|BIST MALİ
|1.392
|-0,89
|BIST BANKA
|1.294
|-1,30
|BIST SİGORTA
|5.304
|0,84
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|942
|-0,99
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.221
|-1,05
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|603
|0,31
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.942
|0,35
|BIST TEKNOLOJİ
|1.903
|0,94
|BIST BİLİŞİM
|920
|1,68
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.047
|0,06
|BIST LİKİT BANKA
|1.130
|-1,36
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.679
|-0,88
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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