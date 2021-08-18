Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.2870,26BIST SINAİ2.568-1,22BIST GIDA, İÇECEK1.9400,34BIST TEKSTIL, DERİ9960,59BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.287
|0,26
|BIST SINAİ
|2.568
|-1,22
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.940
|0,34
|BIST TEKSTIL, DERİ
|996
|0,59
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.526
|-1,14
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.978
|-0,73
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.714
|-0,76
|BIST METAL ANA
|5.430
|-1,83
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.675
|-2,00
|BIST MADENCİLİK
|1.459
|-1,72
|BIST HİZMETLER
|1.158
|-0,11
|BIST ELEKTRİK
|86
|0,07
|BIST ULAŞTIRMA
|1.636
|-1,80
|BIST TURİZM
|289
|-1,43
|BIST TİCARET
|3.347
|0,10
|BIST İLETİŞİM
|393
|0,27
|BIST SPOR
|1.098
|-2,29
|BIST İNŞAAT
|1.826
|1,91
|BIST MALİ
|1.405
|-0,56
|BIST BANKA
|1.311
|-0,28
|BIST SİGORTA
|5.260
|-0,30
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|952
|-0,96
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.234
|-0,87
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|601
|-0,21
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.925
|-1,65
|BIST TEKNOLOJİ
|1.885
|-0,56
|BIST BİLİŞİM
|905
|-0,07
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.047
|-0,75
|BIST LİKİT BANKA
|1.146
|-0,15
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.694
|-1,57
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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