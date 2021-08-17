Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.276-0,01BIST SINAİ2.6000,27BIST GIDA, İÇECEK1.933-0,17BIST TEKSTIL, DERİ990-0,33BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.276
|-0,01
|BIST SINAİ
|2.600
|0,27
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.933
|-0,17
|BIST TEKSTIL, DERİ
|990
|-0,33
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.544
|-0,47
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.993
|1,27
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.727
|0,15
|BIST METAL ANA
|5.531
|-0,67
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.750
|0,68
|BIST MADENCİLİK
|1.485
|0,89
|BIST HİZMETLER
|1.159
|0,08
|BIST ELEKTRİK
|86
|0,43
|BIST ULAŞTIRMA
|1.666
|-1,32
|BIST TURİZM
|293
|0,15
|BIST TİCARET
|3.344
|-0,11
|BIST İLETİŞİM
|392
|1,84
|BIST SPOR
|1.124
|-0,58
|BIST İNŞAAT
|1.792
|-1,50
|BIST MALİ
|1.413
|0,76
|BIST BANKA
|1.315
|0,88
|BIST SİGORTA
|5.276
|-0,51
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|961
|-0,23
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.245
|0,86
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|602
|0,57
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.008
|-0,39
|BIST TEKNOLOJİ
|1.896
|-0,26
|BIST BİLİŞİM
|905
|-0,51
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.054
|-0,33
|BIST LİKİT BANKA
|1.147
|1,02
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.721
|-0,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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