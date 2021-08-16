Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.2760,58BIST SINAİ2.5930,01BIST GIDA, İÇECEK1.9370,72BIST TEKSTIL, DERİ993-0,02BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.276
|0,58
|BIST SINAİ
|2.593
|0,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.937
|0,72
|BIST TEKSTIL, DERİ
|993
|-0,02
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.551
|1,65
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.968
|0,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.724
|1,43
|BIST METAL ANA
|5.568
|-0,40
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.725
|-0,99
|BIST MADENCİLİK
|1.471
|2,50
|BIST HİZMETLER
|1.158
|0,67
|BIST ELEKTRİK
|85
|0,38
|BIST ULAŞTIRMA
|1.689
|1,40
|BIST TURİZM
|293
|0,65
|BIST TİCARET
|3.348
|0,49
|BIST İLETİŞİM
|384
|0,14
|BIST SPOR
|1.131
|0,13
|BIST İNŞAAT
|1.819
|2,21
|BIST MALİ
|1.402
|1,52
|BIST BANKA
|1.303
|2,05
|BIST SİGORTA
|5.303
|1,17
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|963
|0,97
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.234
|1,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|599
|1,88
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.027
|0,09
|BIST TEKNOLOJİ
|1.901
|0,32
|BIST BİLİŞİM
|910
|0,73
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.058
|0,58
|BIST LİKİT BANKA
|1.136
|2,13
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.723
|-0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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