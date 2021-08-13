Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2520,50BIST SINAİ2.5930,62BIST GIDA, İÇECEK1.9230,20BIST TEKSTIL, DERİ9930,96BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.252
|0,50
|BIST SINAİ
|2.593
|0,62
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.923
|0,20
|BIST TEKSTIL, DERİ
|993
|0,96
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.526
|-0,82
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.965
|1,07
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.700
|0,76
|BIST METAL ANA
|5.591
|0,40
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.762
|0,94
|BIST MADENCİLİK
|1.436
|-0,52
|BIST HİZMETLER
|1.151
|-0,13
|BIST ELEKTRİK
|85
|0,63
|BIST ULAŞTIRMA
|1.665
|0,16
|BIST TURİZM
|291
|0,60
|BIST TİCARET
|3.331
|-0,11
|BIST İLETİŞİM
|384
|-0,69
|BIST SPOR
|1.129
|-1,32
|BIST İNŞAAT
|1.780
|0,49
|BIST MALİ
|1.381
|0,28
|BIST BANKA
|1.277
|-0,29
|BIST SİGORTA
|5.242
|-1,37
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|954
|-0,89
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.221
|0,85
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|588
|0,38
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.023
|1,62
|BIST TEKNOLOJİ
|1.895
|0,35
|BIST BİLİŞİM
|903
|0,98
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.052
|-0,74
|BIST LİKİT BANKA
|1.112
|-0,35
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.724
|0,59
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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