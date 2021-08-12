Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2314.263-0,76BIST SINAİ2.5772.5281,94BIST GIDA, İÇECEK1.9191.9140,24BIST TEKSTIL, DERİ9849830,11BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.231
|4.263
|-0,76
|BIST SINAİ
|2.577
|2.528
|1,94
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.919
|1.914
|0,24
|BIST TEKSTIL, DERİ
|984
|983
|0,11
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.538
|1.512
|1,73
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.945
|1.908
|1,92
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.687
|1.681
|0,36
|BIST METAL ANA
|5.568
|5.400
|3,12
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.727
|3.650
|2,10
|BIST MADENCİLİK
|1.443
|1.422
|1,49
|BIST HİZMETLER
|1.152
|1.131
|1,86
|BIST ELEKTRİK
|84
|84
|0,70
|BIST ULAŞTIRMA
|1.663
|1.637
|1,57
|BIST TURİZM
|289
|289
|0,25
|BIST TİCARET
|3.335
|3.261
|2,28
|BIST İLETİŞİM
|387
|376
|2,93
|BIST SPOR
|1.144
|1.130
|1,29
|BIST İNŞAAT
|1.771
|1.763
|0,45
|BIST MALİ
|1.377
|1.346
|2,32
|BIST BANKA
|1.281
|1.245
|2,85
|BIST SİGORTA
|5.315
|5.245
|1,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|962
|927
|3,86
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.211
|1.184
|2,28
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|585
|578
|1,19
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.943
|4.897
|0,94
|BIST TEKNOLOJİ
|1.888
|1.852
|1,92
|BIST BİLİŞİM
|894
|873
|2,51
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.060
|1.032
|2,66
|BIST LİKİT BANKA
|1.116
|1.085
|2,84
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.714
|1.671
|2,54
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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