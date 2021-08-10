Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.3134.3020,26BIST SINAİ2.5862.606-0,78BIST GIDA, İÇECEK1.9381.943-0,27BIST TEKSTIL, DERİ1.0061.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.313
|4.302
|0,26
|BIST SINAİ
|2.586
|2.606
|-0,78
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.938
|1.943
|-0,27
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.006
|1.006
|-0,03
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.560
|1.564
|-0,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.966
|1.959
|0,37
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.719
|1.748
|-1,65
|BIST METAL ANA
|5.552
|5.703
|-2,66
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.697
|3.686
|0,29
|BIST MADENCİLİK
|1.457
|1.464
|-0,45
|BIST HİZMETLER
|1.147
|1.131
|1,39
|BIST ELEKTRİK
|85
|85
|-0,19
|BIST ULAŞTIRMA
|1.685
|1.707
|-1,31
|BIST TURİZM
|298
|299
|-0,39
|BIST TİCARET
|3.285
|3.150
|4,31
|BIST İLETİŞİM
|383
|381
|0,58
|BIST SPOR
|1.143
|1.184
|-3,44
|BIST İNŞAAT
|1.779
|1.773
|0,29
|BIST MALİ
|1.366
|1.358
|0,65
|BIST BANKA
|1.273
|1.264
|0,76
|BIST SİGORTA
|5.360
|5.392
|-0,58
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|952
|957
|-0,47
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.193
|1.182
|1,01
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|588
|590
|-0,47
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.953
|4.946
|0,14
|BIST TEKNOLOJİ
|1.915
|1.910
|0,23
|BIST BİLİŞİM
|897
|898
|-0,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.045
|1.052
|-0,67
|BIST LİKİT BANKA
|1.111
|1.101
|0,93
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.713
|1.726
|-0,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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