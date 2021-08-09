Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.3024.2940,18BIST SINAİ2.6062.611-0,19BIST GIDA, İÇECEK1.9431.946-0,15BIST TEKSTIL, DERİ1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.302
|4.294
|0,18
|BIST SINAİ
|2.606
|2.611
|-0,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.943
|1.946
|-0,15
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.006
|993
|1,30
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.564
|1.569
|-0,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.959
|1.952
|0,36
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.748
|1.720
|1,61
|BIST METAL ANA
|5.703
|5.763
|-1,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.686
|3.689
|-0,07
|BIST MADENCİLİK
|1.464
|1.486
|-1,54
|BIST HİZMETLER
|1.131
|1.125
|0,54
|BIST ELEKTRİK
|85
|83
|1,96
|BIST ULAŞTIRMA
|1.707
|1.702
|0,31
|BIST TURİZM
|299
|302
|-0,98
|BIST TİCARET
|3.150
|3.141
|0,27
|BIST İLETİŞİM
|381
|381
|-0,02
|BIST SPOR
|1.184
|1.139
|3,93
|BIST İNŞAAT
|1.773
|1.771
|0,15
|BIST MALİ
|1.358
|1.359
|-0,08
|BIST BANKA
|1.264
|1.274
|-0,83
|BIST SİGORTA
|5.392
|5.371
|0,40
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|957
|974
|-1,82
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.182
|1.176
|0,51
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|590
|589
|0,32
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.946
|4.959
|-0,27
|BIST TEKNOLOJİ
|1.910
|1.914
|-0,19
|BIST BİLİŞİM
|898
|893
|0,54
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.052
|1.061
|-0,81
|BIST LİKİT BANKA
|1.101
|1.110
|-0,81
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.726
|1.727
|-0,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500