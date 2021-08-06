Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışÖnceki KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2944.2890,13BIST SINAİ2.6112.6040,27BIST GIDA, İÇECEK1.9461.951-0,23BIST TEKSTIL, DERİ9939910,21BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.294
|4.289
|0,13
|BIST SINAİ
|2.611
|2.604
|0,27
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.946
|1.951
|-0,23
|BIST TEKSTIL, DERİ
|993
|991
|0,21
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.569
|1.549
|1,26
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.952
|1.947
|0,23
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.720
|1.724
|-0,23
|BIST METAL ANA
|5.763
|5.698
|1,14
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.689
|3.692
|-0,09
|BIST MADENCİLİK
|1.486
|1.513
|-1,72
|BIST HİZMETLER
|1.125
|1.119
|0,54
|BIST ELEKTRİK
|83
|84
|-1,01
|BIST ULAŞTIRMA
|1.702
|1.692
|0,58
|BIST TURİZM
|302
|304
|-0,67
|BIST TİCARET
|3.141
|3.107
|1,10
|BIST İLETİŞİM
|381
|378
|0,84
|BIST SPOR
|1.139
|1.138
|0,13
|BIST İNŞAAT
|1.771
|1.758
|0,74
|BIST MALİ
|1.359
|1.361
|-0,16
|BIST BANKA
|1.274
|1.283
|-0,65
|BIST SİGORTA
|5.371
|5.351
|0,36
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|974
|1.003
|-2,82
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.176
|1.170
|0,49
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|589
|592
|-0,64
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.959
|4.980
|-0,41
|BIST TEKNOLOJİ
|1.914
|1.927
|-0,69
|BIST BİLİŞİM
|893
|901
|-0,94
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.061
|1.074
|-1,22
|BIST LİKİT BANKA
|1.110
|1.118
|-0,70
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.727
|1.711
|0,93
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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