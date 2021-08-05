Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışÖnceki KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2894.294-0,13BIST SINAİ2.6042.5691,37BIST GIDA, İÇECEK1.9511.9480,14BIST TEKSTIL, DERİ991993-0,18BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.289
|4.294
|-0,13
|BIST SINAİ
|2.604
|2.569
|1,37
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.951
|1.948
|0,14
|BIST TEKSTIL, DERİ
|991
|993
|-0,18
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.549
|1.542
|0,49
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.947
|1.915
|1,70
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.724
|1.715
|0,54
|BIST METAL ANA
|5.698
|5.579
|2,13
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.692
|3.661
|0,85
|BIST MADENCİLİK
|1.513
|1.469
|2,94
|BIST HİZMETLER
|1.119
|1.111
|0,75
|BIST ELEKTRİK
|84
|83
|1,35
|BIST ULAŞTIRMA
|1.692
|1.674
|1,12
|BIST TURİZM
|304
|307
|-0,85
|BIST TİCARET
|3.107
|3.080
|0,87
|BIST İLETİŞİM
|378
|377
|0,35
|BIST SPOR
|1.138
|1.153
|-1,34
|BIST İNŞAAT
|1.758
|1.754
|0,24
|BIST MALİ
|1.361
|1.346
|1,06
|BIST BANKA
|1.283
|1.262
|1,64
|BIST SİGORTA
|5.351
|5.344
|0,14
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.003
|983
|1,98
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.170
|1.161
|0,72
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|592
|589
|0,52
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.980
|4.912
|1,37
|BIST TEKNOLOJİ
|1.927
|1.900
|1,45
|BIST BİLİŞİM
|901
|885
|1,88
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.074
|1.072
|0,21
|BIST LİKİT BANKA
|1.118
|1.099
|1,68
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.711
|1.683
|1,65
???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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