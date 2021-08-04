Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışÖnceki KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2944.2461,13BIST SINAİ2.5692.5570,46BIST GIDA, İÇECEK1.9481.9400,44BIST TEKSTIL, DERİ9939761,74BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.294
|4.246
|1,13
|BIST SINAİ
|2.569
|2.557
|0,46
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.948
|1.940
|0,44
|BIST TEKSTIL, DERİ
|993
|976
|1,74
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.542
|1.528
|0,93
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.915
|1.908
|0,35
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.715
|1.698
|1,01
|BIST METAL ANA
|5.579
|5.584
|-0,09
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.661
|3.627
|0,94
|BIST MADENCİLİK
|1.469
|1.460
|0,66
|BIST HİZMETLER
|1.111
|1.111
|0,00
|BIST ELEKTRİK
|83
|81
|1,78
|BIST ULAŞTIRMA
|1.674
|1.678
|-0,29
|BIST TURİZM
|307
|309
|-0,64
|BIST TİCARET
|3.080
|3.093
|-0,41
|BIST İLETİŞİM
|377
|377
|-0,23
|BIST SPOR
|1.153
|1.166
|-1,05
|BIST İNŞAAT
|1.754
|1.742
|0,64
|BIST MALİ
|1.346
|1.336
|0,77
|BIST BANKA
|1.262
|1.247
|1,18
|BIST SİGORTA
|5.344
|5.323
|0,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|983
|977
|0,58
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.161
|1.157
|0,38
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|589
|585
|0,81
|BIST ARACI KURUMLAR
|4.912
|4.839
|1,51
|BIST TEKNOLOJİ
|1.900
|1.896
|0,22
|BIST BİLİŞİM
|885
|864
|2,35
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.072
|1.073
|-0,11
|BIST LİKİT BANKA
|1.099
|1.089
|0,93
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.683
|1.679
|0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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