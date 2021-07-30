Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2460,48BIST TEKSTİL, DERİ968-0,48BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.246
|0,48
|BIST TEKSTİL, DERİ
|968
|-0,48
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|950
|-0,33
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.150
|-0,31
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|578
|0,33
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.086
|0,43
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|4.924
|1,07
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.062
|1,58
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.673
|-0,47
|BIST SINAİ
|2.532
|-0,08
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.921
|0,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|968
|-0,48
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.521
|0,12
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.892
|-0,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.665
|-0,59
|BIST METAL ANA
|5.570
|0,31
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.559
|-0,33
|BIST MADENCİLİK
|1.449
|-1,42
|BIST HİZMETLER
|1.107
|-0,26
|BIST ELEKTRİK
|80
|-0,20
|BIST ULAŞTIRMA
|1.696
|-0,62
|BIST TURİZM
|310
|0,63
|BIST TİCARET
|3.059
|-0,16
|BIST İLETİŞİM
|380
|-0,57
|BIST SPOR
|1.170
|2,57
|BIST İNŞAAT
|1.735
|-0,62
|BIST MALİ
|1.317
|0,50
|BIST BANKA
|1.216
|1,56
|BIST SİGORTA
|5.282
|-0,49
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|950
|-0,33
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.150
|-0,31
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|578
|0,33
|BIST TEKNOLOJİ
|1.841
|0,38
|BIST BİLİŞİM
|851
|-0,86
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.086
|0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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