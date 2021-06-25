Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2520,60BIST TEKSTİL, DERİ920-1,00BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.252
|0,60
|BIST TEKSTİL, DERİ
|920
|-1,00
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|973
|-3,18
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.158
|-1,72
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|571
|-0,93
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.164
|-1,20
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.078
|0,15
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.052
|-1,64
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.688
|-1,69
|BIST SINAİ
|2.467
|-1,06
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.900
|-0,94
|BIST TEKSTIL, DERİ
|920
|-1,00
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.481
|0,12
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.908
|-2,38
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.728
|-0,36
|BIST METAL ANA
|5.054
|-0,17
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.466
|-1,02
|BIST MADENCİLİK
|1.616
|-1,57
|BIST HİZMETLER
|1.140
|-1,03
|BIST ELEKTRİK
|77
|-1,00
|BIST ULAŞTIRMA
|1.891
|-1,85
|BIST TURİZM
|348
|-2,00
|BIST TİCARET
|3.027
|-1,17
|BIST İLETİŞİM
|419
|-0,07
|BIST SPOR
|1.118
|-0,03
|BIST İNŞAAT
|1.678
|-2,28
|BIST MALİ
|1.316
|-1,52
|BIST BANKA
|1.205
|-1,60
|BIST SİGORTA
|5.221
|-0,67
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|973
|-3,18
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.158
|-1,72
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|571
|-0,93
|BIST TEKNOLOJİ
|1.805
|-1,40
|BIST BİLİŞİM
|844
|-1,62
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.164
|-1,20
???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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