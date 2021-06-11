Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2120,16BIST TEKSTİL, DERİ979-1,51BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.212
|0,16
|BIST TEKSTİL, DERİ
|979
|-1,51
|BIST FİN. KİR. FAKTORİNG
|948
|-1,31
|BIST HOLD. VE YAT.
|1.257
|0,28
|BIST GAYRİMENKUL Y.O.
|591
|0,42
|BIST MEN. KIYM. Y. O.
|1.066
|0,34
|BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ
|5.320
|2,09
|BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
|1.082
|-0,07
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END.
|1.789
|0,20
|BIST SINAİ
|2.618
|0,33
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.976
|0,34
|BIST TEKSTIL, DERİ
|979
|-1,51
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.527
|-0,72
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.066
|0,28
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.799
|0,30
|BIST METAL ANA
|5.351
|0,69
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.672
|0,78
|BIST MADENCİLİK
|1.722
|-1,61
|BIST HİZMETLER
|1.146
|0,05
|BIST ELEKTRİK
|80
|-0,56
|BIST ULAŞTIRMA
|1.944
|-0,06
|BIST TURİZM
|367
|0,88
|BIST TİCARET
|3.052
|0,46
|BIST İLETİŞİM
|410
|0,04
|BIST SPOR
|1.076
|0,12
|BIST İNŞAAT
|1.684
|0,13
|BIST MALİ
|1.387
|0,16
|BIST BANKA
|1.240
|-0,11
|BIST SİGORTA
|5.476
|-0,26
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|948
|-1,31
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.257
|0,28
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|591
|0,42
|BIST TEKNOLOJİ
|1.862
|-0,03
|BIST BİLİŞİM
|864
|0,55
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.066
|0,34
???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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