Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2340,99BIST SINAİ2.6190,56BIST GIDA, İÇECEK1.9902,09BIST TEKSTIL, DERİ1.0130,43BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.234
|0,99
|BIST SINAİ
|2.619
|0,56
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.990
|2,09
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.013
|0,43
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.583
|0,85
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.079
|-0,15
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.759
|0,50
|BIST METAL ANA
|5.355
|0,54
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.625
|0,30
|BIST MADENCİLİK
|1.742
|2,11
|BIST HİZMETLER
|1.141
|0,45
|BIST ELEKTRİK
|81
|0,14
|BIST ULAŞTIRMA
|1.934
|1,35
|BIST TURİZM
|374
|-1,19
|BIST TİCARET
|3.013
|-0,05
|BIST İLETİŞİM
|406
|0,96
|BIST SPOR
|1.031
|2,85
|BIST İNŞAAT
|1.706
|-0,40
|BIST MALİ
|1.368
|1,33
|BIST BANKA
|1.219
|1,98
|BIST SİGORTA
|5.395
|0,26
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|948
|-0,09
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.246
|1,03
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|581
|1,14
|BIST TEKNOLOJİ
|1.829
|1,13
|BIST BİLİŞİM
|841
|-0,30
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.079
|1,66
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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