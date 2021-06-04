Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.1930,32BIST SINAİ2.6050,01BIST GIDA, İÇECEK1.9500,26BIST TEKSTIL, DERİ1.008-0,46BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.193
|0,32
|BIST SINAİ
|2.605
|0,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.950
|0,26
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.008
|-0,46
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.569
|-0,86
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.082
|-0,26
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.750
|-0,50
|BIST METAL ANA
|5.326
|-0,46
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.614
|0,35
|BIST MADENCİLİK
|1.706
|3,07
|BIST HİZMETLER
|1.135
|0,66
|BIST ELEKTRİK
|81
|-0,28
|BIST ULAŞTIRMA
|1.909
|0,08
|BIST TURİZM
|378
|-1,73
|BIST TİCARET
|3.015
|0,50
|BIST İLETİŞİM
|402
|1,37
|BIST SPOR
|1.002
|2,00
|BIST İNŞAAT
|1.713
|2,88
|BIST MALİ
|1.350
|0,42
|BIST BANKA
|1.195
|0,74
|BIST SİGORTA
|5.381
|-0,36
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|949
|0,86
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.233
|0,34
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|575
|0,03
|BIST TEKNOLOJİ
|1.808
|0,44
|BIST BİLİŞİM
|844
|0,54
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.062
|0,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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