Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.1790,39BIST SINAİ2.604-0,33BIST GIDA, İÇECEK1.945-0,22BIST TEKSTIL, DERİ1.0130,16BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.179
|0,39
|BIST SINAİ
|2.604
|-0,33
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.945
|-0,22
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.013
|0,16
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.583
|0,22
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.088
|-0,23
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.759
|1,17
|BIST METAL ANA
|5.351
|-0,89
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.602
|-0,12
|BIST MADENCİLİK
|1.655
|-1,22
|BIST HİZMETLER
|1.128
|-0,40
|BIST ELEKTRİK
|81
|-1,86
|BIST ULAŞTIRMA
|1.907
|1,45
|BIST TURİZM
|385
|2,86
|BIST TİCARET
|3.000
|-1,45
|BIST İLETİŞİM
|396
|-0,63
|BIST SPOR
|982
|-0,01
|BIST İNŞAAT
|1.665
|2,05
|BIST MALİ
|1.345
|0,51
|BIST BANKA
|1.186
|-0,12
|BIST SİGORTA
|5.400
|-1,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|941
|0,48
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.229
|1,36
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|574
|-0,08
|BIST TEKNOLOJİ
|1.800
|-0,54
|BIST BİLİŞİM
|839
|-0,84
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.061
|-0,24
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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