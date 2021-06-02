Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.1630,16BIST SINAİ2.6130,15BIST GIDA, İÇECEK1.9490,58BIST TEKSTIL, DERİ1.011-0,44BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.163
|0,16
|BIST SINAİ
|2.613
|0,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.949
|0,58
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.011
|-0,44
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.580
|-0,16
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.093
|1,03
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.739
|0,05
|BIST METAL ANA
|5.399
|-0,92
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.606
|0,35
|BIST MADENCİLİK
|1.675
|0,63
|BIST HİZMETLER
|1.132
|-0,03
|BIST ELEKTRİK
|83
|2,14
|BIST ULAŞTIRMA
|1.880
|0,55
|BIST TURİZM
|374
|-0,30
|BIST TİCARET
|3.044
|-1,44
|BIST İLETİŞİM
|399
|0,58
|BIST SPOR
|982
|0,09
|BIST İNŞAAT
|1.632
|0,64
|BIST MALİ
|1.338
|-0,47
|BIST BANKA
|1.188
|-0,47
|BIST SİGORTA
|5.463
|-0,94
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|936
|-1,43
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.212
|-0,60
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|575
|0,31
|BIST TEKNOLOJİ
|1.810
|0,38
|BIST BİLİŞİM
|846
|0,64
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.063
|-0,55
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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