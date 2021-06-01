Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.1560,83BIST SINAİ2.6090,68BIST GIDA, İÇECEK1.938-0,35BIST TEKSTIL, DERİ1.0160,91BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.156
|0,83
|BIST SINAİ
|2.609
|0,68
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.938
|-0,35
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.016
|0,91
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.582
|0,42
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.071
|1,92
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.738
|-1,20
|BIST METAL ANA
|5.449
|1,02
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.594
|-0,03
|BIST MADENCİLİK
|1.665
|0,32
|BIST HİZMETLER
|1.133
|0,30
|BIST ELEKTRİK
|81
|0,43
|BIST ULAŞTIRMA
|1.869
|0,84
|BIST TURİZM
|375
|-1,87
|BIST TİCARET
|3.089
|0,20
|BIST İLETİŞİM
|397
|0,78
|BIST SPOR
|982
|-0,48
|BIST İNŞAAT
|1.621
|-0,81
|BIST MALİ
|1.344
|0,98
|BIST BANKA
|1.193
|1,84
|BIST SİGORTA
|5.515
|-0,13
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|950
|1,06
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.220
|0,85
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|573
|-0,38
|BIST TEKNOLOJİ
|1.803
|1,13
|BIST BİLİŞİM
|841
|1,26
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.069
|1,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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