Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.122-1,01BIST SINAİ2.591-0,32BIST GIDA, İÇECEK1.9450,15BIST TEKSTIL, DERİ1.007-1,53BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.122
|-1,01
|BIST SINAİ
|2.591
|-0,32
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.945
|0,15
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.007
|-1,53
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.576
|-0,80
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.032
|-1,46
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.759
|0,73
|BIST METAL ANA
|5.394
|0,15
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.595
|-0,10
|BIST MADENCİLİK
|1.659
|0,39
|BIST HİZMETLER
|1.129
|0,50
|BIST ELEKTRİK
|81
|-0,04
|BIST ULAŞTIRMA
|1.854
|2,38
|BIST TURİZM
|383
|5,53
|BIST TİCARET
|3.083
|-0,50
|BIST İLETİŞİM
|393
|0,49
|BIST SPOR
|986
|-1,01
|BIST İNŞAAT
|1.635
|1,48
|BIST MALİ
|1.331
|-0,17
|BIST BANKA
|1.172
|-0,05
|BIST SİGORTA
|5.523
|0,07
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|940
|-1,19
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.209
|-0,79
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|575
|2,05
|BIST TEKNOLOJİ
|1.783
|-1,43
|BIST BİLİŞİM
|830
|-1,96
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.058
|2,28
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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