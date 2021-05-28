Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.164-0,34BIST SINAİ2.600-0,43BIST GIDA, İÇECEK1.942-2,59BIST TEKSTIL, DERİ1.022-0,53BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.164
|-0,34
|BIST SINAİ
|2.600
|-0,43
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.942
|-2,59
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.022
|-0,53
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.588
|-0,63
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.062
|-0,07
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.747
|-1,39
|BIST METAL ANA
|5.386
|0,67
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.599
|-0,26
|BIST MADENCİLİK
|1.653
|-3,05
|BIST HİZMETLER
|1.124
|1,15
|BIST ELEKTRİK
|81
|-1,25
|BIST ULAŞTIRMA
|1.811
|-0,80
|BIST TURİZM
|363
|-1,13
|BIST TİCARET
|3.098
|3,72
|BIST İLETİŞİM
|392
|0,69
|BIST SPOR
|996
|1,34
|BIST İNŞAAT
|1.611
|-0,05
|BIST MALİ
|1.333
|0,41
|BIST BANKA
|1.172
|0,36
|BIST SİGORTA
|5.519
|-0,21
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|951
|-0,77
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.219
|0,56
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|564
|0,65
|BIST TEKNOLOJİ
|1.809
|-0,75
|BIST BİLİŞİM
|847
|-2,53
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.034
|-0,74
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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