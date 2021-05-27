Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.178-1,91BIST SINAİ2.611-0,68BIST GIDA, İÇECEK1.993-0,08BIST TEKSTIL, DERİ1.028-1,24BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.178
|-1,91
|BIST SINAİ
|2.611
|-0,68
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.993
|-0,08
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.028
|-1,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.598
|-0,76
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.064
|-1,38
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.771
|-0,41
|BIST METAL ANA
|5.350
|-0,85
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.608
|0,26
|BIST MADENCİLİK
|1.705
|-1,54
|BIST HİZMETLER
|1.111
|-0,82
|BIST ELEKTRİK
|82
|1,30
|BIST ULAŞTIRMA
|1.825
|0,90
|BIST TURİZM
|367
|-0,77
|BIST TİCARET
|2.987
|-1,69
|BIST İLETİŞİM
|389
|-1,00
|BIST SPOR
|983
|-4,40
|BIST İNŞAAT
|1.612
|-1,03
|BIST MALİ
|1.328
|-0,92
|BIST BANKA
|1.168
|-1,42
|BIST SİGORTA
|5.531
|-0,07
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|959
|-1,60
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.212
|-0,87
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|560
|-0,19
|BIST TEKNOLOJİ
|1.823
|-0,63
|BIST BİLİŞİM
|869
|-0,25
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.042
|-0,83
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500