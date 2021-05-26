Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2601,43BIST SINAİ2.6291,71BIST GIDA, İÇECEK1.9950,59BIST TEKSTIL, DERİ1.0411,46BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.260
|1,43
|BIST SINAİ
|2.629
|1,71
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.995
|0,59
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.041
|1,46
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.611
|1,90
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.093
|1,74
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.778
|1,06
|BIST METAL ANA
|5.396
|2,62
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.599
|1,42
|BIST MADENCİLİK
|1.732
|1,26
|BIST HİZMETLER
|1.120
|1,43
|BIST ELEKTRİK
|81
|1,89
|BIST ULAŞTIRMA
|1.809
|1,46
|BIST TURİZM
|370
|5,38
|BIST TİCARET
|3.038
|0,77
|BIST İLETİŞİM
|393
|2,70
|BIST SPOR
|1.028
|1,15
|BIST İNŞAAT
|1.628
|0,67
|BIST MALİ
|1.340
|1,96
|BIST BANKA
|1.185
|3,06
|BIST SİGORTA
|5.534
|1,27
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|974
|1,27
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.223
|1,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|561
|1,84
|BIST TEKNOLOJİ
|1.834
|1,59
|BIST BİLİŞİM
|871
|1,00
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.051
|1,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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