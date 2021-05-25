Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.200-3,83BIST SINAİ2.585-3,95BIST GIDA, İÇECEK1.983-3,97BIST TEKSTIL, DERİ1.026-5,01BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.200
|-3,83
|BIST SINAİ
|2.585
|-3,95
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.983
|-3,97
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.026
|-5,01
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.581
|-4,64
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.057
|-4,00
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.760
|-5,86
|BIST METAL ANA
|5.258
|-3,51
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.548
|-3,45
|BIST MADENCİLİK
|1.710
|-4,78
|BIST HİZMETLER
|1.104
|-3,23
|BIST ELEKTRİK
|79
|-4,34
|BIST ULAŞTIRMA
|1.783
|-4,18
|BIST TURİZM
|351
|-5,43
|BIST TİCARET
|3.015
|-2,80
|BIST İLETİŞİM
|382
|-2,10
|BIST SPOR
|1.017
|-2,97
|BIST İNŞAAT
|1.618
|-4,78
|BIST MALİ
|1.314
|-3,60
|BIST BANKA
|1.149
|-2,65
|BIST SİGORTA
|5.465
|-3,03
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|962
|-6,09
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.209
|-3,85
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|551
|-5,23
|BIST TEKNOLOJİ
|1.806
|-4,11
|BIST BİLİŞİM
|863
|-3,87
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.040
|-4,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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