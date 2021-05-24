Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.367-0,07BIST SINAİ2.6910,20BIST GIDA, İÇECEK2.065-0,42BIST TEKSTIL, DERİ1.080-1,05BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.367
|-0,07
|BIST SINAİ
|2.691
|0,20
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.065
|-0,42
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.080
|-1,05
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.657
|0,27
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.143
|0,04
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.870
|-0,88
|BIST METAL ANA
|5.449
|1,46
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.675
|-0,36
|BIST MADENCİLİK
|1.796
|0,08
|BIST HİZMETLER
|1.141
|-0,06
|BIST ELEKTRİK
|83
|-0,64
|BIST ULAŞTIRMA
|1.861
|-0,17
|BIST TURİZM
|371
|-0,04
|BIST TİCARET
|3.102
|-0,71
|BIST İLETİŞİM
|391
|0,91
|BIST SPOR
|1.048
|1,52
|BIST İNŞAAT
|1.699
|0,90
|BIST MALİ
|1.364
|-0,53
|BIST BANKA
|1.181
|-0,41
|BIST SİGORTA
|5.636
|0,29
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.024
|-0,31
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.257
|-0,74
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|581
|-0,35
|BIST TEKNOLOJİ
|1.883
|0,21
|BIST BİLİŞİM
|897
|-1,13
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.087
|-1,54
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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