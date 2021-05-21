Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.3700,51BIST SINAİ2.6860,41BIST GIDA, İÇECEK2.074-0,30BIST TEKSTIL, DERİ1.0910,66BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.370
|0,51
|BIST SINAİ
|2.686
|0,41
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.074
|-0,30
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.091
|0,66
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.653
|-0,54
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.142
|1,70
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.886
|-0,63
|BIST METAL ANA
|5.370
|0,75
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.689
|-0,45
|BIST MADENCİLİK
|1.794
|-0,70
|BIST HİZMETLER
|1.142
|-0,12
|BIST ELEKTRİK
|83
|-0,43
|BIST ULAŞTIRMA
|1.864
|-0,42
|BIST TURİZM
|371
|-0,33
|BIST TİCARET
|3.124
|-0,01
|BIST İLETİŞİM
|387
|-0,08
|BIST SPOR
|1.032
|0,65
|BIST İNŞAAT
|1.684
|-0,62
|BIST MALİ
|1.371
|-0,09
|BIST BANKA
|1.186
|-0,91
|BIST SİGORTA
|5.619
|0,86
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.028
|1,50
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.266
|0,68
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|583
|-0,60
|BIST TEKNOLOJİ
|1.879
|-0,09
|BIST BİLİŞİM
|908
|-0,83
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.104
|1,31
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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