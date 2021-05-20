Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.348-1,29BIST SINAİ2.675-1,34BIST GIDA, İÇECEK2.0800,47BIST TEKSTIL, DERİ1.084-0,06BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.348
|-1,29
|BIST SINAİ
|2.675
|-1,34
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.080
|0,47
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.084
|-0,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.662
|-0,71
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.106
|-0,73
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.898
|-0,71
|BIST METAL ANA
|5.330
|-3,51
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.705
|-0,99
|BIST MADENCİLİK
|1.807
|0,16
|BIST HİZMETLER
|1.143
|-0,49
|BIST ELEKTRİK
|84
|1,07
|BIST ULAŞTIRMA
|1.872
|0,94
|BIST TURİZM
|372
|-0,40
|BIST TİCARET
|3.124
|-2,88
|BIST İLETİŞİM
|388
|-0,22
|BIST SPOR
|1.025
|1,95
|BIST İNŞAAT
|1.694
|4,21
|BIST MALİ
|1.372
|0,23
|BIST BANKA
|1.197
|1,65
|BIST SİGORTA
|5.571
|0,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.012
|-1,41
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.258
|-0,64
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|587
|-0,74
|BIST TEKNOLOJİ
|1.881
|-0,81
|BIST BİLİŞİM
|915
|-1,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.090
|2,13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500