Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.405-0,52BIST SINAİ2.7110,16BIST GIDA, İÇECEK2.071-0,31BIST TEKSTIL, DERİ1.0851,23BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.405
|-0,52
|BIST SINAİ
|2.711
|0,16
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.071
|-0,31
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.085
|1,23
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.674
|-0,49
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.121
|-0,84
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.912
|-0,66
|BIST METAL ANA
|5.524
|-0,30
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.742
|1,71
|BIST MADENCİLİK
|1.804
|2,87
|BIST HİZMETLER
|1.149
|-0,11
|BIST ELEKTRİK
|83
|0,13
|BIST ULAŞTIRMA
|1.854
|-0,86
|BIST TURİZM
|374
|-3,20
|BIST TİCARET
|3.217
|0,03
|BIST İLETİŞİM
|388
|0,06
|BIST SPOR
|1.006
|-1,01
|BIST İNŞAAT
|1.626
|-0,49
|BIST MALİ
|1.369
|0,45
|BIST BANKA
|1.177
|1,10
|BIST SİGORTA
|5.553
|-0,97
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.027
|-1,14
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.266
|0,08
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|591
|0,34
|BIST TEKNOLOJİ
|1.896
|0,37
|BIST BİLİŞİM
|925
|0,93
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.067
|1,97
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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