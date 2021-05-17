Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.4281,77BIST SINAİ2.7070,23BIST GIDA, İÇECEK2.077-0,07BIST TEKSTIL, DERİ1.0720,99BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.428
|1,77
|BIST SINAİ
|2.707
|0,23
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.077
|-0,07
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.072
|0,99
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.682
|-0,87
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.139
|1,84
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.924
|2,61
|BIST METAL ANA
|5.541
|-2,12
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.679
|0,19
|BIST MADENCİLİK
|1.754
|3,08
|BIST HİZMETLER
|1.150
|1,35
|BIST ELEKTRİK
|83
|0,87
|BIST ULAŞTIRMA
|1.870
|0,36
|BIST TURİZM
|386
|0,26
|BIST TİCARET
|3.216
|1,07
|BIST İLETİŞİM
|388
|2,65
|BIST SPOR
|1.016
|2,19
|BIST İNŞAAT
|1.634
|1,86
|BIST MALİ
|1.363
|1,58
|BIST BANKA
|1.164
|2,29
|BIST SİGORTA
|5.607
|1,81
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.039
|3,36
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.265
|0,94
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|589
|1,78
|BIST TEKNOLOJİ
|1.889
|1,66
|BIST BİLİŞİM
|916
|1,17
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.047
|0,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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