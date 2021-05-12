Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.3511,30BIST SINAİ2.701-0,29BIST GIDA, İÇECEK2.078-0,11BIST TEKSTIL, DERİ1.0610,37BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.351
|1,30
|BIST SINAİ
|2.701
|-0,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.078
|-0,11
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.061
|0,37
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.697
|-0,61
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.101
|0,29
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.875
|0,40
|BIST METAL ANA
|5.661
|-0,88
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.672
|-0,34
|BIST MADENCİLİK
|1.701
|-1,19
|BIST HİZMETLER
|1.135
|0,46
|BIST ELEKTRİK
|82
|0,53
|BIST ULAŞTIRMA
|1.864
|1,16
|BIST TURİZM
|385
|3,03
|BIST TİCARET
|3.182
|0,10
|BIST İLETİŞİM
|378
|-0,07
|BIST SPOR
|994
|-4,42
|BIST İNŞAAT
|1.604
|3,68
|BIST MALİ
|1.341
|-0,31
|BIST BANKA
|1.138
|-0,19
|BIST SİGORTA
|5.508
|-0,72
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.005
|-1,84
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.253
|-0,54
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|579
|0,19
|BIST TEKNOLOJİ
|1.859
|-0,40
|BIST BİLİŞİM
|906
|-0,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.044
|0,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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