Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.295-0,64BIST SINAİ2.709-0,71BIST GIDA, İÇECEK2.0810,48BIST TEKSTIL, DERİ1.057-1,23BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.295
|-0,64
|BIST SINAİ
|2.709
|-0,71
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.081
|0,48
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.057
|-1,23
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.707
|-1,01
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.095
|-1,14
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.868
|-0,64
|BIST METAL ANA
|5.711
|-0,43
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.685
|-1,25
|BIST MADENCİLİK
|1.722
|-0,09
|BIST HİZMETLER
|1.130
|-0,78
|BIST ELEKTRİK
|82
|-0,22
|BIST ULAŞTIRMA
|1.842
|-0,83
|BIST TURİZM
|374
|-1,56
|BIST TİCARET
|3.179
|-1,22
|BIST İLETİŞİM
|378
|-0,44
|BIST SPOR
|1.040
|-0,82
|BIST İNŞAAT
|1.547
|-0,77
|BIST MALİ
|1.346
|-1,41
|BIST BANKA
|1.140
|-1,70
|BIST SİGORTA
|5.548
|-0,72
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.024
|-4,32
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.260
|-1,29
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|578
|-0,88
|BIST TEKNOLOJİ
|1.866
|-1,77
|BIST BİLİŞİM
|909
|-2,35
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.041
|-0,59
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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