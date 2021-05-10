Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.323-0,64BIST SINAİ2.7281,36BIST GIDA, İÇECEK2.0710,32BIST TEKSTIL, DERİ1.0711,85BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.323
|-0,64
|BIST SINAİ
|2.728
|1,36
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.071
|0,32
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.071
|1,85
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.725
|4,55
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.119
|0,21
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.880
|1,68
|BIST METAL ANA
|5.736
|3,17
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.731
|0,71
|BIST MADENCİLİK
|1.724
|0,07
|BIST HİZMETLER
|1.139
|1,64
|BIST ELEKTRİK
|82
|1,41
|BIST ULAŞTIRMA
|1.858
|3,39
|BIST TURİZM
|380
|-1,54
|BIST TİCARET
|3.218
|1,65
|BIST İLETİŞİM
|380
|0,88
|BIST SPOR
|1.049
|4,68
|BIST İNŞAAT
|1.559
|0,94
|BIST MALİ
|1.365
|1,17
|BIST BANKA
|1.160
|0,74
|BIST SİGORTA
|5.588
|0,78
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.070
|-2,58
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.276
|1,59
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|583
|1,43
|BIST TEKNOLOJİ
|1.900
|0,11
|BIST BİLİŞİM
|930
|-0,17
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.048
|0,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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