Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.351-0,22BIST SINAİ2.6920,66BIST GIDA, İÇECEK2.0640,02BIST TEKSTIL, DERİ1.051-0,62BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.351
|-0,22
|BIST SINAİ
|2.692
|0,66
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.064
|0,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.051
|-0,62
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.650
|0,46
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.114
|0,62
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.849
|0,22
|BIST METAL ANA
|5.560
|0,15
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.705
|1,12
|BIST MADENCİLİK
|1.722
|4,60
|BIST HİZMETLER
|1.120
|-0,21
|BIST ELEKTRİK
|81
|-0,62
|BIST ULAŞTIRMA
|1.797
|0,49
|BIST TURİZM
|386
|0,66
|BIST TİCARET
|3.166
|-1,46
|BIST İLETİŞİM
|377
|2,22
|BIST SPOR
|1.002
|0,46
|BIST İNŞAAT
|1.545
|-1,04
|BIST MALİ
|1.349
|1,56
|BIST BANKA
|1.152
|3,09
|BIST SİGORTA
|5.545
|1,21
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.098
|-3,40
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.256
|0,92
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|575
|0,61
|BIST TEKNOLOJİ
|1.898
|0,76
|BIST BİLİŞİM
|932
|-0,20
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.047
|-0,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500