Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.378-0,62BIST SINAİ2.6530,30BIST GIDA, İÇECEK2.040-0,52BIST TEKSTIL, DERİ1.063-0,58BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.378
|-0,62
|BIST SINAİ
|2.653
|0,30
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.040
|-0,52
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.063
|-0,58
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.639
|2,15
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.099
|0,09
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.857
|-0,90
|BIST METAL ANA
|5.459
|2,69
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.671
|-1,46
|BIST MADENCİLİK
|1.565
|-0,83
|BIST HİZMETLER
|1.116
|-0,58
|BIST ELEKTRİK
|83
|0,52
|BIST ULAŞTIRMA
|1.767
|-1,21
|BIST TURİZM
|373
|-1,65
|BIST TİCARET
|3.164
|-1,13
|BIST İLETİŞİM
|368
|-0,27
|BIST SPOR
|1.051
|5,51
|BIST İNŞAAT
|1.520
|-1,54
|BIST MALİ
|1.323
|-1,08
|BIST BANKA
|1.107
|-1,24
|BIST SİGORTA
|5.424
|-0,93
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.258
|-5,55
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.239
|-0,91
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|575
|-1,04
|BIST TEKNOLOJİ
|1.900
|-1,00
|BIST BİLİŞİM
|942
|-0,68
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.058
|-0,81
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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