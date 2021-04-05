Borsada endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.069-2,04BIST SINAİ2.6911,15BIST GIDA, İÇECEK2.0541,12BIST TEKSTIL, DERİ1.1481,88BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.069
|-2,04
|BIST SINAİ
|2.691
|1,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.054
|1,12
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.148
|1,88
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.890
|0,07
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.204
|1,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.942
|-0,14
|BIST METAL ANA
|4.635
|2,16
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.185
|0,48
|BIST MADENCİLİK
|1.698
|1,15
|BIST HİZMETLER
|1.196
|0,20
|BIST ELEKTRİK
|99
|2,28
|BIST ULAŞTIRMA
|1.807
|1,30
|BIST TURİZM
|392
|-1,06
|BIST TİCARET
|3.461
|-0,43
|BIST İLETİŞİM
|378
|0,31
|BIST SPOR
|1.129
|-1,83
|BIST İNŞAAT
|1.660
|0,13
|BIST MALİ
|1.379
|-0,06
|BIST BANKA
|1.112
|-0,48
|BIST SİGORTA
|5.939
|1,58
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.510
|1,61
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.290
|-0,24
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|643
|1,10
|BIST TEKNOLOJİ
|2.042
|3,50
|BIST BİLİŞİM
|1.018
|4,15
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.177
|-2,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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