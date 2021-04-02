Borsada endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1740,03BIST SINAİ2.6610,23BIST GIDA, İÇECEK2.0310,66BIST TEKSTIL, DERİ1.127-0,77BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.174
|0,03
|BIST SINAİ
|2.661
|0,23
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.031
|0,66
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.127
|-0,77
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.888
|0,40
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.177
|-0,04
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.944
|0,61
|BIST METAL ANA
|4.537
|-0,62
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.165
|0,31
|BIST MADENCİLİK
|1.679
|4,16
|BIST HİZMETLER
|1.194
|0,31
|BIST ELEKTRİK
|96
|0,86
|BIST ULAŞTIRMA
|1.784
|-0,49
|BIST TURİZM
|396
|1,06
|BIST TİCARET
|3.475
|1,17
|BIST İLETİŞİM
|377
|-0,73
|BIST SPOR
|1.150
|0,86
|BIST İNŞAAT
|1.658
|-0,38
|BIST MALİ
|1.380
|0,05
|BIST BANKA
|1.117
|-0,39
|BIST SİGORTA
|5.846
|0,91
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.486
|2,92
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.293
|0,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|636
|-0,63
|BIST TEKNOLOJİ
|1.973
|1,52
|BIST BİLİŞİM
|978
|2,80
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.205
|-0,94
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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