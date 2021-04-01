Borsada endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1734,67BIST SINAİ2.6552,29BIST GIDA, İÇECEK2.0182,51BIST TEKSTIL, DERİ1.1363,13BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.173
|4,67
|BIST SINAİ
|2.655
|2,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.018
|2,51
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.136
|3,13
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.881
|1,70
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.178
|3,13
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.933
|2,04
|BIST METAL ANA
|4.565
|0,65
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.152
|2,88
|BIST MADENCİLİK
|1.612
|2,33
|BIST HİZMETLER
|1.190
|2,07
|BIST ELEKTRİK
|96
|2,11
|BIST ULAŞTIRMA
|1.793
|2,43
|BIST TURİZM
|392
|2,26
|BIST TİCARET
|3.435
|1,07
|BIST İLETİŞİM
|380
|1,77
|BIST SPOR
|1.140
|8,93
|BIST İNŞAAT
|1.664
|2,90
|BIST MALİ
|1.379
|3,04
|BIST BANKA
|1.122
|4,24
|BIST SİGORTA
|5.794
|2,09
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.444
|6,56
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.290
|2,74
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|640
|0,79
|BIST TEKNOLOJİ
|1.944
|2,84
|BIST BİLİŞİM
|951
|2,26
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.216
|2,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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