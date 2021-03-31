Borsada endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.2160,79BIST SINAİ2.7661,65BIST GIDA, İÇECEK2.1690,82BIST TEKSTIL, DERİ1.1260,60BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.216
|0,79
|BIST SINAİ
|2.766
|1,65
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.169
|0,82
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.126
|0,60
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.011
|-0,25
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.267
|1,83
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.121
|1,52
|BIST METAL ANA
|4.937
|2,75
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.029
|1,59
|BIST MADENCİLİK
|1.755
|-0,42
|BIST HİZMETLER
|1.242
|0,45
|BIST ELEKTRİK
|98
|-0,67
|BIST ULAŞTIRMA
|2.024
|-0,19
|BIST TURİZM
|405
|0,88
|BIST TİCARET
|3.459
|1,03
|BIST İLETİŞİM
|419
|1,03
|BIST SPOR
|961
|-0,30
|BIST İNŞAAT
|1.657
|-1,72
|BIST MALİ
|1.601
|0,68
|BIST BANKA
|1.395
|1,23
|BIST SİGORTA
|6.585
|0,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.450
|1,06
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.435
|0,57
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|728
|-0,44
|BIST TEKNOLOJİ
|2.084
|1,01
|BIST BİLİŞİM
|980
|1,87
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.295
|0,68
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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