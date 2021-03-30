Borsada endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.8440,16BIST SINAİ2.5850,85BIST GIDA, İÇECEK2.012-0,47BIST TEKSTIL, DERİ1.094-0,19BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.844
|0,16
|BIST SINAİ
|2.585
|0,85
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.012
|-0,47
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.094
|-0,19
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.821
|-0,20
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.096
|-0,13
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.889
|-2,22
|BIST METAL ANA
|4.442
|1,47
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.074
|3,67
|BIST MADENCİLİK
|1.538
|-2,20
|BIST HİZMETLER
|1.169
|0,19
|BIST ELEKTRİK
|92
|-0,42
|BIST ULAŞTIRMA
|1.749
|1,01
|BIST TURİZM
|384
|-0,37
|BIST TİCARET
|3.428
|0,26
|BIST İLETİŞİM
|372
|1,15
|BIST SPOR
|1.019
|2,16
|BIST İNŞAAT
|1.661
|-3,02
|BIST MALİ
|1.341
|-1,08
|BIST BANKA
|1.082
|-1,01
|BIST SİGORTA
|5.710
|-4,31
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.378
|-6,41
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.254
|-0,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|633
|-3,51
|BIST TEKNOLOJİ
|1.878
|-0,87
|BIST BİLİŞİM
|914
|-1,08
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.183
|-0,63
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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