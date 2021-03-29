Borsada endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.8371,38BIST SINAİ2.5631,37BIST GIDA, İÇECEK2.0210,71BIST TEKSTIL, DERİ1.0961,16BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.837
|1,38
|BIST SINAİ
|2.563
|1,37
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.021
|0,71
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.096
|1,16
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.824
|0,52
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.098
|0,49
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.932
|3,63
|BIST METAL ANA
|4.378
|4,84
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.929
|-1,19
|BIST MADENCİLİK
|1.573
|2,19
|BIST HİZMETLER
|1.166
|0,26
|BIST ELEKTRİK
|93
|1,51
|BIST ULAŞTIRMA
|1.731
|-1,43
|BIST TURİZM
|385
|-0,87
|BIST TİCARET
|3.420
|-0,69
|BIST İLETİŞİM
|368
|-0,44
|BIST SPOR
|997
|3,23
|BIST İNŞAAT
|1.713
|7,48
|BIST MALİ
|1.356
|0,27
|BIST BANKA
|1.093
|0,23
|BIST SİGORTA
|5.967
|-1,62
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.473
|-2,68
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.254
|-0,41
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|656
|3,62
|BIST TEKNOLOJİ
|1.895
|0,99
|BIST BİLİŞİM
|924
|0,17
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.190
|-0,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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