Borsada endekslerin değişimi
24.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:03
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.7705,43BIST SINAİ2.5983,09BIST GIDA, İÇECEK2.0625,12BIST TEKSTIL, DERİ1.0945,26BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.770
|5,43
|BIST SINAİ
|2.598
|3,09
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.062
|5,12
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.094
|5,26
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.854
|5,80
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.109
|5,87
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.929
|5,54
|BIST METAL ANA
|4.306
|-2,56
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.164
|3,78
|BIST MADENCİLİK
|1.552
|2,54
|BIST HİZMETLER
|1.164
|3,16
|BIST ELEKTRİK
|91
|4,89
|BIST ULAŞTIRMA
|1.789
|5,85
|BIST TURİZM
|388
|5,16
|BIST TİCARET
|3.388
|2,59
|BIST İLETİŞİM
|379
|1,99
|BIST SPOR
|888
|-1,09
|BIST İNŞAAT
|1.633
|2,91
|BIST MALİ
|1.381
|3,20
|BIST BANKA
|1.129
|2,27
|BIST SİGORTA
|6.198
|4,98
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.539
|2,07
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.273
|3,21
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|648
|4,69
|BIST TEKNOLOJİ
|1.931
|3,09
|BIST BİLİŞİM
|949
|4,57
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.204
|4,82
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500