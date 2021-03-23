Borsada endekslerin değişimi
23.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.5241,49BIST SINAİ2.5202,19BIST GIDA, İÇECEK1.9611,92BIST TEKSTIL, DERİ1.039-0,07BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.524
|1,49
|BIST SINAİ
|2.520
|2,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.961
|1,92
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.039
|-0,07
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.753
|0,95
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.992
|1,81
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.828
|1,57
|BIST METAL ANA
|4.419
|2,82
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.012
|2,50
|BIST MADENCİLİK
|1.513
|2,99
|BIST HİZMETLER
|1.129
|1,69
|BIST ELEKTRİK
|87
|-0,86
|BIST ULAŞTIRMA
|1.690
|-1,23
|BIST TURİZM
|369
|1,52
|BIST TİCARET
|3.302
|2,65
|BIST İLETİŞİM
|371
|3,26
|BIST SPOR
|898
|-4,12
|BIST İNŞAAT
|1.587
|5,68
|BIST MALİ
|1.338
|-3,42
|BIST BANKA
|1.104
|-8,46
|BIST SİGORTA
|5.903
|0,68
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.508
|2,69
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.233
|-0,65
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|619
|-0,22
|BIST TEKNOLOJİ
|1.874
|1,49
|BIST BİLİŞİM
|908
|0,93
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.148
|3,62
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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