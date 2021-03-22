Borsada endekslerin değişimi
22.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:58
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.458-9,76BIST SINAİ2.466-9,66BIST GIDA, İÇECEK1.924-9,25BIST TEKSTIL, DERİ1.040-9,43BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.458
|-9,76
|BIST SINAİ
|2.466
|-9,66
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.924
|-9,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.040
|-9,43
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.736
|-9,93
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.957
|-9,46
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.799
|-9,70
|BIST METAL ANA
|4.298
|-9,96
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.914
|-9,67
|BIST MADENCİLİK
|1.469
|-9,98
|BIST HİZMETLER
|1.110
|-9,57
|BIST ELEKTRİK
|87
|-9,93
|BIST ULAŞTIRMA
|1.711
|-9,44
|BIST TURİZM
|363
|-8,98
|BIST TİCARET
|3.217
|-9,99
|BIST İLETİŞİM
|360
|-9,96
|BIST SPOR
|937
|-7,69
|BIST İNŞAAT
|1.501
|-6,57
|BIST MALİ
|1.385
|-9,80
|BIST BANKA
|1.206
|-9,89
|BIST SİGORTA
|5.864
|-8,68
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.468
|-9,94
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.241
|-9,89
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|620
|-9,40
|BIST TEKNOLOJİ
|1.846
|-9,96
|BIST BİLİŞİM
|900
|-9,97
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.108
|-9,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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