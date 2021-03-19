Borsada endekslerin değişimi
19.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:53
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.940-1,37BIST SINAİ2.729-0,63BIST GIDA, İÇECEK2.120-1,18BIST TEKSTIL, DERİ1.1480,13BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.940
|-1,37
|BIST SINAİ
|2.729
|-0,63
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.120
|-1,18
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.148
|0,13
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.928
|-1,31
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.161
|-0,36
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.993
|-1,73
|BIST METAL ANA
|4.774
|-2,95
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.333
|2,19
|BIST MADENCİLİK
|1.632
|-1,96
|BIST HİZMETLER
|1.227
|-1,10
|BIST ELEKTRİK
|97
|-1,59
|BIST ULAŞTIRMA
|1.889
|-2,01
|BIST TURİZM
|399
|-1,08
|BIST TİCARET
|3.574
|0,09
|BIST İLETİŞİM
|399
|-2,45
|BIST SPOR
|1.015
|1,72
|BIST İNŞAAT
|1.607
|-1,09
|BIST MALİ
|1.536
|-2,47
|BIST BANKA
|1.339
|-2,69
|BIST SİGORTA
|6.421
|-2,62
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.630
|-0,90
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.378
|-2,63
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|684
|-1,51
|BIST TEKNOLOJİ
|2.050
|-1,95
|BIST BİLİŞİM
|999
|-0,82
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.231
|-2,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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