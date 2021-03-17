Borsada endekslerin değişimi
17.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:06
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.088-0,76BIST SINAİ2.788-0,20BIST GIDA, İÇECEK2.154-0,56BIST TEKSTIL, DERİ1.149-0,41BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.088
|-0,76
|BIST SINAİ
|2.788
|-0,20
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.154
|-0,56
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.149
|-0,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.977
|-2,82
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.195
|-1,14
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.035
|-2,34
|BIST METAL ANA
|4.948
|-0,42
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.412
|2,52
|BIST MADENCİLİK
|1.667
|-2,55
|BIST HİZMETLER
|1.247
|-0,96
|BIST ELEKTRİK
|98
|-1,18
|BIST ULAŞTIRMA
|1.984
|-1,14
|BIST TURİZM
|406
|-0,61
|BIST TİCARET
|3.557
|-0,84
|BIST İLETİŞİM
|414
|-1,43
|BIST SPOR
|1.011
|3,72
|BIST İNŞAAT
|1.646
|-1,39
|BIST MALİ
|1.569
|-0,88
|BIST BANKA
|1.346
|-1,29
|BIST SİGORTA
|6.732
|0,22
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.682
|0,02
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.424
|-0,31
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|697
|-2,01
|BIST TEKNOLOJİ
|2.107
|-1,77
|BIST BİLİŞİM
|1.013
|-2,51
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.225
|-1,74
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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