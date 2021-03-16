Borsada endekslerin değişimi
16.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:04
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.127-0,07BIST SINAİ2.7941,15BIST GIDA, İÇECEK2.166-0,33BIST TEKSTIL, DERİ1.1531,68BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.127
|-0,07
|BIST SINAİ
|2.794
|1,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.166
|-0,33
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.153
|1,68
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.034
|1,24
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.220
|-0,64
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.084
|0,73
|BIST METAL ANA
|4.969
|0,85
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.304
|4,03
|BIST MADENCİLİK
|1.711
|1,83
|BIST HİZMETLER
|1.259
|0,90
|BIST ELEKTRİK
|99
|-0,16
|BIST ULAŞTIRMA
|2.007
|0,19
|BIST TURİZM
|409
|2,02
|BIST TİCARET
|3.587
|1,47
|BIST İLETİŞİM
|420
|0,74
|BIST SPOR
|974
|1,16
|BIST İNŞAAT
|1.670
|-0,37
|BIST MALİ
|1.583
|0,55
|BIST BANKA
|1.364
|0,90
|BIST SİGORTA
|6.717
|-0,81
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.682
|4,60
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.429
|0,20
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|711
|0,38
|BIST TEKNOLOJİ
|2.145
|0,23
|BIST BİLİŞİM
|1.039
|0,71
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.246
|-1,32
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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